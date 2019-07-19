У МЗС зазначили підтримку Європарламенту політики санкцій ЄС проти РФ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна вдячна Європарламенту за схвалення резолюції із засудженням агресії РФ проти України

Міністерство закордонних справ України поприветствовало рішучу підтримку з боку Єп політики санкцій ЄС проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Крім того, відомство закликало до введення нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до введення відносно Росії додаткових економічних обмежувальних заходів.

"Україна вдячна Європейському парламенту за схвалення потужної резолюції із засудженням тривалої агресії Росії проти України і вимогою до Кремля звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, що Росія незаконно утримує на своїй території, а також в окупованому Криму і Донбасі", - йдеться в повідомленні

Окремо євродепутати засудили агресивні дії РФ проти України в районі Керченської протоки і захоплення 24 українських моряків, а також невиконання Москвою наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, відзначили в міністерстві.

Міністерство вважає знаковим, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, зазначив невизнання російської окупації Криму і будь правомочності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян і придушення прав людини

"Рішення Європарламенту продемонструвало солідарність ЄС з Україною в її боротьбі проти російської агресії та активну підтримку європейським співтовариством зусиль України щодо звільнення наших громадян з російського полону", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо Російської Федерації, особливо щодо ситуації з екологічними активістами та українськими політичними в'язнями. Резолюцією підтверджується невизнання анексії Криму і міститься заклик до РФ негайного звільнити усіх українських політв'язнів і 24 моряків.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про необхідність зберегти санкції проти Росії.