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В МИД осудили российские "выборы" в Крыму

Автор: Анастасия Рокитна

Россия решила устроить в оккупированном Крыму проведение голосования по "выборам губернатора". Украинская сторона такие действия осуждает и "выборы" не признает.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает пресс-служба ведомства.

Джапарова отметила, что "результаты этих выборов" будут юридически ничтожными.

"Проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права - Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - заявила она.

Кроме того, Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию этого "голосования", в том числе путем усиления санкционного давления на Россию.

Напомним, Европейский Союз официально продлил персональные санкции против России.

До этого, Россия расширила персональные санкции против Украины - в российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

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