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У МЗС засудили російські "вибори" в Криму

Автор: Анастасия Рокитна

Росія вирішила влаштувати в окупованому Криму проведення голосування з "виборів губернатора". Українська сторона такі дії засуджує і "вибори" не визнає.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає прес-служба відомства.

Джапарова зазначила, що "результати цих виборів" будуть юридично нікчемними.

"Проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України суперечить фундаментальним нормам і принципам міжнародного права - Статуту ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України", - заявила вона.

Крім того, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього "голосування", в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно продовжив персональні санкції проти Росії.

До цього, Росія розширила персональні санкції проти України - в російський санкційний список, зокрема, потрапили п'ятий президент Петро Порошенко і колишній нардеп Святослав Вакарчук.

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