МИД: около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России

Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за российскими решетками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая обнародовала видео с уже освобожденными украинцами.

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.

РБК-Украина писало, что 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.