МЗС: близько сотні українських політв'язнів залишаються за ґратами у Росії

Близько сотні українських політв'язнів проведуть різдвяні свята за російськими ґратами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, яка оприлюднила відео зі звільненими з-за ґрат у РФ українцями.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні, і ті, хто перебуває в Росії, і ті, хто на тимчасово окупованих територіях.

"Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні в Росії, "святкують" різдвяні свята у в'язниці. Знову. Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і "відзначали" в тюрмах багато свят", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

РБК-Україна писало, що 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб.