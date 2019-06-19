ЕСПЧ завершил коммуникацию с РФ по делу Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Сенцов отказывается от какого-либо мирового соглашения

Коммуникация в деле украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) завершена и на следующей стадии суд должен принять решение. Об этом заявил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Сенцов отказывается от какого-либо мирового соглашения.

"Олег Сенцов и Александр Кольченко подали в ЕСПЧ возражения на позицию власти России в их деле. Отказываются от какого-либо мирового соглашения, в полном объеме подтверждают доводы жалоб. На этом коммуникацию по делу завершено. Следующая новость в деле - постановление ЕСПЧ", - отметил Чиков.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что решение по делу Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году.

Отметим, 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия предложила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.

РБК-Украина писало, что в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".