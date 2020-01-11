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Зеленский и Макрон договорились о звонке в формате Украина-Франция-Германия

Новости » Политика     11.01.2020 - 15:33
Зеленский и Макрон договорились о звонке в формате Украина-Франция-Германия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Стороны по телефону обсудят ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Зеленский и Макрон в телефонном разговоре в субботу обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

"Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Напомним, в ходе беседы стороны отметили, что быстрое установление истины про авиакатастрофу в Иране стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета. Кроме того, Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Макрон сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

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