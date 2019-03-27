В МИД объяснили, кто не сможет проголосовать за границей

За рубежом в день выборов президента Украины 31 марта не смогут проголосовать граждане, которые не смогут лично присутствовать на избирательном участке. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, избиратель сможет проголосовать на зарубежном избирательном участке, если он включен в списки и лично прибудет на УИК в день голосования. Но не проголосуют граждане, которые не возьмут с собой загранпаспорт.

"Нужно иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины и являющийся основанием для получения бюллетеня на заграничном избирательном участке. Такими документами являются паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт или служебный паспорт. Избиратели, которые не будут иметь один из этих документов, несмотря на то, что включены в список, получить бюллетень не смогут", - сообщил Погорельцев.

Кроме того, за границей не смогут проголосовать на выборах и те, кто окажется 31 марта в больнице.

"На зарубежных избирательных участках голосование возможно только в помещениях для голосования. Проголосовать за границей не смогут те граждане, которые по тем или иным причинам не смогут прийти на участки. Например, граждане, находящиеся в лечебных учреждениях", - добавил представитель МИД.

Кроме того, голосование за президента Украины не будет происходить в пенитенциарных учреждениях. Поэтому осужденные за границей украинцы также не будут голосовать.

Напомним, за выборами 2019 в заграничном избирательном округе будут наблюдать 153 наблюдателя.

Как писало РБК-Украина, в МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на украинских выборах. Всего в 72 странах создан 101 избирательный участок. Крупнейший заграничный избирательный участок находится в Молдове.