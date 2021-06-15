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В МИД объяснили, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО

Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО. По его словам, это нежелание ряда стран, которые не хотят "давать такой сигнал" России.

Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV.

В то же время он отметил, что Украина должна продолжать внедрение реформ.

"Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас-это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. И задача сейчас-работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал Кулеба.

Накануне президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

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Новости Украины НАТОДмитрий Кулеба