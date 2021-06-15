В МИД объяснили, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО. По его словам, это нежелание ряда стран, которые не хотят "давать такой сигнал" России.

Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV.

В то же время он отметил, что Украина должна продолжать внедрение реформ.

"Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас-это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. И задача сейчас-работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал Кулеба.