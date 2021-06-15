В МЗС пояснили, чому Україні не дають ПДЧ в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чому Україні не дають ПДЧ в НАТО. За його словами, це небажання низки країн, які не хочуть "давати такий сигнал" Росії.

Про це він сказав в програмі Свобода слова на ICTV.

"Головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації. І завдання зараз - працювати з цими скептиками, з країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу", - сказав Кулеба.

Напередодні президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерів НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу країни до Альянсу. Глава держави подякував керівництву блоку за те, що вони підтвердили рішення від 2008 року.