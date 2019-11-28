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Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии

Новости » Политика     28.11.2019 - 20:19
Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии
Иллюстративное фото (uk.wikipedia.org)

Пентагон потратит средства сэкономленные от сокращения взносов в НАТО

Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе". В частности, речь идет о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.

Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.

Кроме того, Столтенберг заявлял, что странам альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. По словам генсека НАТО, страны-участницы альянса уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.

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