МИД обсуждает освобождение политзаключенных на непубличных площадках

Освобождение обсуждается на непубличных площадках, чтобы не навредить украинцам

Министерство иностранных дел (МИД) Украины обсуждает освобождение украинских политзаключенных на непубличных площадках, чтобы не навредить освобождению украинцев. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "Громадське".

"Есть трек, который обсуждается на непубличных площадках, то есть с нашими компетентными органами по освобождению политзаключенных и как МИД мы сознательно не раскрываем никаких деталей освобождения ни Романа Сущенко, ни других. Если бы мы раскрывали, то не были бы освобождены ни Ахтем Чийгоз, ни Ильями Умеров", - сказала она.

По ее словам, существуют разные варианты освобождения украинских политзаключенных в России.

"Потому что действительно могут быть разные варианты. И чтобы не повредить этому процессу, МИД никогда не говорит наперед и не комментирует вопрос освобождения", - добавила Беца.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.