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МИД обсуждает освобождение политзаключенных на непубличных площадках

НовостиПолитика    04.06.2018 - 21:10
Иллюстративное фото: МИД (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: МИД (РБК-Украина)

Освобождение обсуждается на непубличных площадках, чтобы не навредить украинцам

Министерство иностранных дел (МИД) Украины обсуждает освобождение украинских политзаключенных на непубличных площадках, чтобы не навредить освобождению украинцев. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "Громадське".

"Есть трек, который обсуждается на непубличных площадках, то есть с нашими компетентными органами по освобождению политзаключенных и как МИД мы сознательно не раскрываем никаких деталей освобождения ни Романа Сущенко, ни других. Если бы мы раскрывали, то не были бы освобождены ни Ахтем Чийгоз, ни Ильями Умеров", - сказала она.

По ее словам, существуют разные варианты освобождения украинских политзаключенных в России.

"Потому что действительно могут быть разные варианты. И чтобы не повредить этому процессу, МИД никогда не говорит наперед и не комментирует вопрос освобождения", - добавила Беца.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных.

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Теги публикации: МИД Украины, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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