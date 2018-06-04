Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

МЗС обговорює звільнення політв'язнів на непублічних майданчиках

НовиниПолітика    04.06.2018 - 21:10
Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)

Звільнення обговорюється на непублічних майданчиках, щоб не нашкодити українцям

Міністерство закордонних справ (МЗС) України обговорює звільнення українських політв'язнів на непублічних майданчиках, щоб не нашкодити звільненню українців. Про це повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, передає "Громадське".

"Є трек, який обговорюється на непублічних майданчиках, тобто з нашими компетентними органами за звільнення політв'язнів і як МЗС ми свідомо не розкриваємо ніяких деталей звільнення ні Романа Сущенко, ні інших. Якщо б ми розкривали, то не були б звільнені ні Ахтем Чийгоз, ні Ільямі Умеров", - сказала вона.

За її словами, існують різні варіанти звільнення українських політв'язнів в Росії.

"Тому що дійсно можуть бути різні варіанти. І щоб не пошкодити цьому процесу, МЗС ніколи не говорить наперед і не коментує питання звільнення", - додала Беца.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін написав керівникам МЗС всього світу листи з закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів.

Денісова та Супрун домовились об’єднати зусилля, щоб до політв’язнів в РФ потрапили лікарі Журналіста Асеєва утримують в полоні "ДНР" разом з українськими військовими, - Геращенко
Теги публікації: МЗС, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top