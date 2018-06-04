МЗС обговорює звільнення політв'язнів на непублічних майданчиках

Звільнення обговорюється на непублічних майданчиках, щоб не нашкодити українцям

Міністерство закордонних справ (МЗС) України обговорює звільнення українських політв'язнів на непублічних майданчиках, щоб не нашкодити звільненню українців. Про це повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, передає "Громадське".

"Є трек, який обговорюється на непублічних майданчиках, тобто з нашими компетентними органами за звільнення політв'язнів і як МЗС ми свідомо не розкриваємо ніяких деталей звільнення ні Романа Сущенко, ні інших. Якщо б ми розкривали, то не були б звільнені ні Ахтем Чийгоз, ні Ільямі Умеров", - сказала вона.

За її словами, існують різні варіанти звільнення українських політв'язнів в Росії.

"Тому що дійсно можуть бути різні варіанти. І щоб не пошкодити цьому процесу, МЗС ніколи не говорить наперед і не коментує питання звільнення", - додала Беца.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін написав керівникам МЗС всього світу листи з закликом посилити тиск на Росію для звільнення політв'язнів.