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Климкин призвал глав МИД всего мира усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

НовостиПолитика    02.06.2018 - 17:45
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин направил письма коллегам по всему миру и призвал консолидировать международное давление на Россию

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин написал руководителям МИД всего мира письма с призывом усилить давление на Россию для освобождения политзаключенных. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченка, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международную ответ на преступления России, в том числе - усилением санкций", - написал глава украинского МИД.

В частности, в письмах он напомнил, что Балух голодает с 19 мая 2018, Сенцов - с 14 мая, Кольченко - 31 мая. Также отметил о росте давления и преследований крымских татар после аннексии полуострова.

Напомним, сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья политзаключенного в связи с голодовкой ухудшается.

Добавим, что 2 июня в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в поддержку удерживаемого в России Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Аналогичная акция состоялась в более чем 70 городах мира.

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Теги публикации: Павел Климкин, Олег Сенцов, Александр Кольченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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