МЗС просить розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО

Ілюстративне фото (MigrantInform.ru)

Україна вимагає розширення економічних і персональних санкцій щодо РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції відносно Російської Федерації видачі російських паспортів жителям Донбасу. Про це під час брифінгу заявила спікер МЗС Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я принесла документ. Це лист міністра закордонних справ Павло Клімкін керівникам зовнішньополітичних відомств країн ЄС, НАТО, групи семи та інших країн партнерів", - заявила Зеленко.

Спікер зазначила, що в документі йдеться про викладення української позиції щодо незаконної паспортизації на окупованих територіях.

"Ключовий момент у тому, що саме цим листом Україна офіційно закликає партнерів до розширенням санкційного треку міжнародного протидії агресії РФ, за рахунок включення в нього "паспортного кейса", - заявила Зеленко.

Так, Україна потребує розширення економічних і персональних санкцій щодо РФ.

"Ми розраховуємо на чітку і послідовну підтримку міжнародного співтовариства, на невизнання тих паспорта, які видаватимуться громадянам України в порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Ми будемо вимагати, щоб були розширені економічні і персональні санкції у відповідь на незаконні дії Кремля", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент РФ Володимир Путін припустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

Крім того, уряд України прийняв рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року.