Украина просит Германию не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к немецким депутаам Бундестага не признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.

Боднар акцентировал внимание на том, что для Украины является очень важной поддержка со стороны Германии в противодействии агрессии РФ путем усиления санкций против России. А выдача оккупантами паспортов жителям Донецкой и Луганской областей подрывает суверенитет Украины.

"Просим не признавать паспорта, которые Россия начала выдавать гражданам Украины на Донбассе", - сказал Боднар на встрече с немецкими парламентариями.

Немецкая сторона подтвердила готовность к дальнейшей активной двустороннего сотрудничества и продолжение поддержки Украины. В этом контексте стороны подчеркнули важность углубления межпарламентских и деловых связей, укрепление традиций европейского парламентаризма в Украине.

Напмоним, Комиссия Европейского союза ранее пообещала изучить возможность запрета на въезд в ЕС жителям оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта.