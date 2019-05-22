Україна просить Німеччину не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар звернувся до німецьких депутатів Бундестагу не визнавати російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт МЗС.

Боднар акцентував увагу на тому, що для України є дуже важливою підтримка з боку Німеччини у протидії агресії РФ шляхом посилення санкцій проти Росії. А видача окупантами паспортів жителям Донецької та Луганської областей підриває суверенітет України.

"Просимо не визнавати паспорти, які Росія почала видавати громадянам України на Донбасі", - сказав Боднар на зустрічі з німецькими парламентарями.

Німецька сторона підтвердила готовність до подальшої активної двосторонньої співпраці та продовження підтримки України. У цьому контексті сторони підкреслили важливість поглиблення міжпарламентських та ділових зв’язків, зміцнення традицій європейського парламентаризму в Україні.

Як повідомляло агентство, Комісія Європейського союзу раніше пообіцяла вивчити можливість заборони на в'їзд в ЄС жителям окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти.