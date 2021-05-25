МИД о ноте протеста посольства Беларуси: апеллируйте не к Украине, а к властям своей страны

Министерство иностранных дел Украины ответило посольству Беларуси на ноту протеста, которую оно направило украинской стороне из-за прекращения авиасообщения. Министерство посоветовало белорусскому посольству апеллировать к властям Беларуси.
Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусской власти, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - заявил он.
Николенко подчеркнул, что закрытие авиасообщения с Беларусью было вынужденным, но необходимым шагом Украины, поскольку принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусской власти.
"Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, белорусский режим под предлогом якобы минирования принудительно посадил самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Протасевича.
В ответ на это ЕС запретил белорусским самолета летать в европейском воздушном пространстве, а международные авиакомпании начали летать в обход Беларуси.
Украина также решила прекратить авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Соответствующее решение сегодня принял Кабмин. В белорусском посольстве раскритиковали Киев за этот шаг, назвав его "возмутительным".