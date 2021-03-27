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МИД: некоторые страны блокируют продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 00:14
МИД: некоторые страны блокируют продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (flickr.com/osce)
Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел считает неприемлемым, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на Донбассе на следующие 12 месяцев. Украина призывает всех участников прийти к консенсусу.

Об этом говорится в заявлении министерства.

В случае недостижения консенсуса о продлении мандата, свертывание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации, отмечают в ведомстве.

"Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации", - говорится в заявлении.

Нынешний мандат миссии истекает 31 марта. В МИД подчеркнули, что уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

После этого Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Банковой планируют прямой разговор между Зеленским и президентом России.

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