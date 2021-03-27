МИД: некоторые страны блокируют продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе

Министерство иностранных дел считает неприемлемым, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на Донбассе на следующие 12 месяцев. Украина призывает всех участников прийти к консенсусу.

Об этом говорится в заявлении министерства .

В случае недостижения консенсуса о продлении мандата, свертывание деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации, отмечают в ведомстве.

"Незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации", - говорится в заявлении.

Нынешний мандат миссии истекает 31 марта. В МИД подчеркнули, что уже с начала апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", - говорится в заявлении.