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МЗС: деякі країни блокують продовження мандата місії ОБСЄ на Донбасі

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 00:14
МЗС: деякі країни блокують продовження мандата місії ОБСЄ на Донбасі Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (flickr.com/osce)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ вважає неприйнятним, що деякі держави-учасники ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії на Донбасі на наступні 12 місяців. Україна закликає всіх учасників прийти до консенсусу.

Про це йдеться в заяві міністерства.

У разі недосягнення консенсусу про продовження мандата, згортання діяльності СММ ОБСЄ буде грати на руку тільки Російської Федерації, зазначають у відомстві.

"Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України залишиться поза увагою міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації", - йдеться в заяві

Нинішній мандат місії закінчується 31 березня. У МЗС підкреслили, що вже з початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"Закликаємо всі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу і зробити можливим продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів унаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо українських військових, а ще двоє отримали поранення. Окупанти застосували міномети, які заборонені мінськими угодами.

Після цього Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Банковій планують пряму розмову між Зеленським і президентом Росії.

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