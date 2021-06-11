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В МИД назвали условия нормализации отношений с Россией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Отношения Украины и России нормализуются при соблюдении двух условий. Одно из них - деоккупация украинских территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Я считаю, что мы должны быть оптимистами и верить, что отношения между Украиной и Россией нормализуются. Я знаю даже, когда это произойдет. Это произойдет, когда Россия деоккупирует наши территории", - сказал Кулеба.

В качестве второго условия глава МИД назвал визит в Украину нового лидера России, который "склонит голову перед памятником жертвам войны России против Украины".

Министр отметил, что такие примеры есть в современной истории. "Это был опыт Германии и Франции. Это были две нации, которые ненавидели и уничтожали друг друга в Европе. Но они прошли этот путь", - добавил он.

Напомним, ранее Кулеба ответил на критику со стороны российского президента Владимира Путина по поводу закона о коренных народах. Министр посоветовал главе Кремля не манипулировать и обеспечить права коренных народов и нацменьшинств в России.

Отметим, 9 июня Кабмин принял Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ предполагает, что пересмотр отношений с Россией возможен после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций. Только тогда Киев готов перейти к политике мирного сосуществования.

Как сообщало РБК-Украина, ранее нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, будучи вице-премьером, говорил, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.

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