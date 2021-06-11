У МЗС назвали умови нормалізації відносин з Росією

Відносини України і Росії нормалізуються при дотриманні двох умов. Одне з них - деокупація українських територій.
Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".
"Я вважаю, що ми повинні бути оптимістами і вірити, що відносини між Україною і Росією нормалізуються. Я знаю навіть, коли це станеться. Це станеться, коли Росія деокупує наші території", - сказав Кулеба.
В якості другої умови глава МЗС назвав візит в Україну нового лідера Росії, який"схилить голову перед пам'ятником жертвам війни Росії проти України".
Міністр зазначив, що такі приклади є в сучасній історії. "Це був досвід Німеччини та Франції. Це були дві нації, які ненавиділи і знищували один одного в Європі. Але вони пройшли цей шлях", - додав він.
Нагадаємо, раніше Кулеба відповів на критику з боку російського президента Володимира Путіна з приводу закону про корінні народи. Міністр порадив главі Кремля не маніпулювати і забезпечити права корінних народів і національних меншин в Росії.
Відзначимо, 9 червня Кабмін прийняв Стратегію зовнішньої політики України. Документ передбачає, що перегляд відносин з Росією можливий після припинення збройної агресії і виплати репарацій. Тільки тоді Київ готовий перейти до політики мирного співіснування.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше нинішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, будучи віце-прем'єром, говорив, що результат війни на Донбасі буде полягати в тому, що Росія відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації.