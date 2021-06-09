ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин сравнил Украину с нацистской Германией

Новина українською →
Москва, Среда 09 июня 2021 20:25
Путин сравнил Украину с нацистской Германией Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин сравнил Украину с нацистской Германией. Так, он охарактеризовал предложенный украинским президентом законопроект о коренных народах в Украине.

Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

"Говорить о русских, как не о коренном народе, это смешно и глупо. Вообще, деление на коренных, это уже точно напоминает практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью, что с ними делать?", - сказал он.

Путин заявил, что украинский законопроект якобы не соответствует нормам гуманитарного права, но он считает, что никакой реакции Запада на этот документ не будет.

"Это (принятие закона о коренных народах - ред.) приведет к тому, что сотни тысяч или миллионы выедут (из Украины - ред.). Это мощный удар по русскому народу в целом", - добавил президент РФ.

Напомним, 18 мая президент Владимир Зеленский внес в парламент свой законопроект о коренных народах в Украине. Документ предусматривает предоставление статуса коренного народа крымским татарам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин
NEWS
Кулеба - Германии: если будете действовать как с Беларусью, то Россия уберется из Донбасса
Кулеба - Германии: если будете действовать как с Беларусью, то Россия уберется из Донбасса
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина