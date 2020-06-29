В МИД назвали сроки встречи Зеленского и Орбана

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля. Это обсудили во время заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом Василий Боднар рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, во время комиссии министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петеро Сийярто также договорились содействовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий - по национальным меньшинствам и вопросам образования.

Также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры.

"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол", - подчеркнул Боднар.

Также он отметил, что одним из способов решения вопросов обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования является совершенствование украинского законодательства в рамках реализации рекомендации Венецианской комиссии по поводу разработки нового закона о национальных меньшинствах.

Напомним, для встречи лидеров Украины и Венгрии - Владимира Зеленского и Виктора Орбана - надо выполнить два условия.

Отметим, что перевод венгерских школ на украинский язык привело к международному скандалу и блокирование заседаний Украина-НАТО со стороны Венгрии; именно решение этих вопросов Будапешт называет условием дальнейших контактов Киева с Альянсом на уровне министерств.

Кроме того, Зеленский заявлял, что планирует решить языковой конфликт с Венгрией, подписав меморандум с премьером Виктором Орбаном.