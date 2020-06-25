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Для встречи Зеленского и Орбана нужно выполнить два условия, - Кулеба

Новости » Политика     25.06.2020 - 13:40
Для встречи Зеленского и Орбана нужно выполнить два условия, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Встреча пройдет после заседаний рабочих групп по образованию и нацменьшинствам

Для встречи лидеров Украины и Венгрии - Владимира Зеленского и Виктора Орбана - нужно выполнить два условия. Речь идет о заседаниях комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по образованию.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что сегодняшнее заседание украино-венгерской комиссии является одним из элементов подготовки к встрече Зеленского и Орбана, которая пока планируется на июль. Далее должно пройти заседание двусторонней комиссии по вопросам национальных меньшинств.

"Я гарантировал, что мы эту встречу проведем и наши сопредседатели проведут тщательный осмотр ситуации с защитой прав национальных меньшинств и подготовят возможные решения", - отметил Кулеба.

Он добавил, что также должно пройти заседание рабочей группы по вопросам образования.

Отметим, перевод венгерских школ на украинский язык привел к международному скандалу и блокированию заседаний Украина-НАТО со стороны Венгрии; именно решение этих вопросов Будапешт называет условием дальнейших контактов Киева с Альянсом на уровне министерств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует решить языковой конфликт с Венгрией, подписав меморандум с премьером Виктором Орбаном.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийДмитрий КулебаВиктор Орбан
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