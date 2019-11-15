ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС назвали терміни ухвалення закону про подвійне громадянство

Новини » Політика     15.11.2019 - 11:52
У МЗС назвали терміни ухвалення закону про подвійне громадянство
Фото: Василь Боднар (mfa.gov.ua)

МЗС розраховує, що закон про подвійне громадянство можуть прийняти до кінця року

Закон про подвійне громадянство можуть прийняти до кінця 2019 року. Про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, на сьогоднішній день законопроект готується, і МЗС працює над тим, щоб до кінця року був закон або, як мінімум, законопроект.

"Все залежить від того, наскільки швидко все буде оброблено, оскільки закон комплексний - це закон про зміни до законів. Тому що потрібно включати зміни в деякі законодавчі акти, які вже діють, і змінювати деякі положення. Це буде стосуватися не тільки самого питання про подвійне громадянство, але і деяких інших. Предметно цим займається міжвідомча група на чолі з керівництвом Офісу президента. Тобто, робота триває якраз за дорученням президента", - зазначив Боднар.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

Раніше також спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

МЗС України привітало ухвалення в ООН проекту оновленої резолюції щодо Криму
Новини України МЗСгражданство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся