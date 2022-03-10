В МИД назвали крупнейшие компании, которые остались на российском рынке

В частности, украинские дипломаты в очередной раз напомнили, что работа на российском рынке – это уплаченные налоги в российский бюджет, деньги с которого и выделяются на военные цели.

За две недели неспровоцированной военной агрессии России в результате авиационных ударов и расстрелов уже погибли более 50 детей.

"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, которые придерживаются стандартов и ценностей экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, которая совершает массовые военные преступления на территории другой страны", - говорится в сообщении.

Поэтому МИД Украины призывает такие компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в России. Однако, если они этого не сделают, тогда просит потребителей бойкотировать такие компании и их продукты.

Отметим, что среди компаний, которые остались работать в России - Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer и Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group.

Крупнейшие компании, оставшиеся на российском рынке (facebook.com/UkraineMFA)