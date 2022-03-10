У МЗС назвали найбільші компанії, які залишилися на російському ринку

Зокрема, українські дипломати вкотре нагадали, що робота на російському ринку – це сплачені податки в російський бюджет, гроші з якого і виділяються на військові цілі.

За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів і розстрілів вже загинули понад 50 дітей.

"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", - йдеться у повідомленні.

Тому МЗС України закликає такі компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в Росії. Однак, якщо вони цього не роблять, тоді просить споживачів з цього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

Зазначимо, що серед компаній, які залишилися працювати в Росії - Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer та Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole та UniCredit Group.

Найбільші компанії, які залишилися на російському ринку (facebook.com/UkraineMFA)