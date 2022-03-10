У МЗС назвали найбільші компанії, які залишилися на російському ринку

Міністерство закордонних справ України опублікувало список компаній, які вирішили залишитися працювати на російському ринку після початку війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Зокрема, українські дипломати вкотре нагадали, що робота на російському ринку – це сплачені податки в російський бюджет, гроші з якого і виділяються на військові цілі.
За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів і розстрілів вже загинули понад 50 дітей.
"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", - йдеться у повідомленні.
Тому МЗС України закликає такі компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в Росії. Однак, якщо вони цього не роблять, тоді просить споживачів з цього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.
Зазначимо, що серед компаній, які залишилися працювати в Росії - Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer та Pfizer, банки Raiffeisen, Credit Agricole та UniCredit Group.
Раніше ми повідомляли, що Philip Morris International зупиняє інвестиції та згортає виробництво в Росії.
Також ми писали, що Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!