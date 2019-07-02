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В МИД назвали и. о. министра на время отпуска Климкина

Новости » Политика    02.07.2019 - 13:45
В МИД назвали и. о. министра на время отпуска Климкина
Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

С 3 июля и.о. министра иностранных дел станет Елена Зеркаль

Министерство иностранных дел Украины на время "политического отпуска" Павла Климкина возглавит его заместитель по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.  Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Как сообщается, Зеркаль приступит к своим обязанностям со среды, 3 июля. 

"С завтрашнего дня министр уходит в отпуск. Начиная со среды выполнять обязанности министра иностранных дел будет Елена Зеркаль. Но в настоящее время она находится за границей в командировке. Через пару дней она вернется и возьмет на себя руководство министерством", - заявила Зеленко. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Павел Климкин принял решение уйти в отпуск на после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил главу МИД Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту РФ по пленным украинским морякам. "Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такой вопрос с президентом... Я не понимаю, почему не посоветовавшись со мной министр делает заявление от государства... Я хочу, чтобы МИД публично пояснил позицию вам ", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский просит Раду немедленно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, Зеленский  настаивает на рассмотрении народными депутатами назначения главой МИД Украины Вадима Пристайко.

 

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