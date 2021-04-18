В МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из Киева

Украина вышлет старшего дипломата , одного из советников посольства РФ в Киеве Черникова. Это мера в ответ на задержание и высылку украинского консула в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

"Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - сказал замминистра иностранных дел.

По его, словам этот человек выбран с целью "максимально ослабить российское учреждение".

"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра", - сказал Енин.

Как известно, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В то же время в Украине заявили, что это было фактически нападение.

Позже в России заявили о высылке консула Александра Соснюка. Он должен покинуть РФ до 21 апреля.