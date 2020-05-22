В МИД назвали 10 самых интересных новых рынков для украинских экспортеров

МИД опросило участников Совета экспортеров и инвесторов
Украинское Министерство иностранных дел определило 10 стран, которые являются наиболее интересными для украинских экспортеров. Среди таких регионов - Ближний Восток и страны Северной и Южной Америки.
Об этом сообщается в Facebook МИДа.
Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "перезапустила" Совет экспортеров и инвесторов (СЭИ). По его словам, это поможет создать новые возможности для украинских компаний, в частности, открыть новые рынки и увеличить торговлю украинскими товарами за рубежом.
Так, МИД опросил участников СЭИ и определил 10 самых желанных стран для украинских экспортеров:
"МИД также создаст дополнительные возможности торговли с Германией, Турцией, Израилем, Беларусью и Молдовой. Среди других приоритетных для экспортеров регионов, МИД будет работать на создание выгодных условий торговли на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Африки, регионе Северной и Южной Америки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для преодоления экономических последствий коронавируса МИД поможет украинским экспортерам выходить на новые рынки, а также намерен искать новых инвесторов.
Напомним также, что Украина надеется начать обновление торговой части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Автор: Роман Калиниченко