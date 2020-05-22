Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: Игорь Петрашко (latifundist.com)

Глава Минэкономики провел встречу с послом ЕС

Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Так, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко провел встречу с послом ЕС, главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Об этом сообщает правительственный портал.

В ходе встречи стороны обсудили взаимовыгодную торговлю, экономическое сотрудничество и обмен опытом адаптивного выхода из карантина.

"В Украине введен адаптивный план выхода из карантина, который состоит из 5-ти этапов. Важен постоянный обмен опытом с другими странами по борьбе с коронавирусом, экономическому оздоровлению после COVID-19, поддержке бизнеса, сохранению и созданию новых рабочих мест... мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного экспорта с/х продукции на внешние рынки и обеспечения продовольственной безопасности", - отметил Петрашко.

По его словам, ЕС остается главным торговым партнером Украины. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил 45,7 млрд долларов, из которых экспорт составил 20,8 млрд долларов. В частности, крупнейшими импортерами украинской продукции стали Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятие промышленной продукции", - отметил министр.

Кроме того, стороны также обсудили вопросы государственных закупок, которые могут существенно повлиять на рост украинского производства.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ.

Как писало РБК-Украина, зимой Маасикас заявил, что ЕС пойдет навстречу украинским инициативам по расширению соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов.

Автор: Юлия Струк