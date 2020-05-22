У МЗС назвали 10 найбажаніших нових ринків для українських експортерів

Українське Міністерство закордонних справ визначило 10 країн, які є найбільш цікавими для українських експортерів. Серед таких регіонів - Близький Схід та країни Північної і Південної Америки.

Про це повідомляється у Facebook МЗС.

Голова відомства Дмитро Кулеба заявив, що Україна "перезапустила" Раду експортерів та інвесторів (РЕІ). За його словами, це допоможе створити нові можливості для українських компаній, зокрема, відкрити нові ринки та збільшити торгівлю українськими товарами за кордоном.

Так, МЗС опитало учасників РЕІ та визначило 10 найбажаніших країн для українських експортерів:

Бразилія;

Об’єднані Арабські Емірати;

Ефіопія;

Індія;

Китай;

Казахстан;

Чилі;

Катар;

Узбекистан;

Канада.

"МЗС також створюватиме додаткові можливості торгівлі з Німеччиною, Туреччиною, Ізраїлем, Білоруссю та Молдовою. Серед інших пріоритетних для експортерів регіонів, МЗС працюватиме на створення вигідних умов торгівлі на Близькому Сході, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, країнах Африки, регіоні Північної та Південної Америки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що для подолання економічних наслідків коронавірусу МЗС допомагатиме українським експортерам виходити на нові ринки, а також має намір шукати нових інвесторів.

Нагадаємо також, що Україна сподівається розпочати оновлення торгової частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.