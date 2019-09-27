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МИД назвал условия сотрудничества с Польшей по историческим вопросам

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Страны не должны давить друг на друга

Министерство иностранных дел надеется, что сотрудничество Украины и Польши по историческим вопросам будет базироваться на партнерских и дружеских отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает "Радио Свобода".

В частности он отметил, что в истории отношений двух стран есть и положительные, и трагические страницы, которые требуют научных исследований.

"Мы должны сравнивать нашу историю с настоящим, делать определенные выводы, чтобы не повторять трагические ее страницы. Мы должны иметь равноправный диалог и взаимное уважение, мы не должны давить друг на друга разными фактами или попытками реализовать свои интересы за счет другого. Должны выходить на решение отдельных вопросов с доверием, которое надо выстраивать, с открытостью и готовностью идти навстречу друг к другу", - подчеркнул Боднар на открытии международной научной конференции по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Украиной (УНР) и Польшей.

Как известно, 1 сентября состоялся визит президента Украины в Польшу, на котором украинская сторона сообщила о достижении прорыва в контексте исторических вопросов.

В свою очередь Польша заявила о позитивных сигналах со стороны Украины. Глава Министерства иностранных Польши Яцек Чапутович надеется на смену украинской позиции относительно запрета на проведение эксгумации поляков.

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