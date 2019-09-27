МЗС назвало умови співпраці з Польщею з історичних питань

Міністерство закордонних справ сподівається, що співпраця України та Польщі з історичних питань базуватиметься на партнерських та дружніх стосунках. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає "Радіо Свобода".

Зокрема він зауважив, що в історії відносин двох країн є і позитивні, і трагічні сторінки, які потребують наукових досліджень.

"Ми маємо порівнювати нашу історію із сьогоденням, робити певні висновки, щоб не повторювати трагічні її сторінки. Ми повинні мати рівноправний діалог і взаємну повагу, ми не повинні тиснути одне на одного різними фактами чи спробами реалізувати свої інтереси коштом іншого. Маємо виходити на вирішення окремих питань з довірою, яку треба вибудовувати, з відкритістю та готовністю іти назустріч одне до одного", - наголосив Боднар на відкритті міжнародної наукової конференції з нагоди 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною (УНР) та Польщею.

Як відомо, 1 вересня відбувся візит президента України до Польщі, на якому українська сторона повідомила про досягнення прориву у контексті історичних питань.

У свою чергу Польща заявила про позитивні сигнали з боку України. Глава Міністерства закордонних Польщі Яцек Чапутович сподівається на зміну української позиції щодо заборони на проведення ексгумації поляків.