ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД назвал условия сотрудничества с Польшей по историческим вопросам

Новости » Политика    27.09.2019 - 13:03
МИД назвал условия сотрудничества с Польшей по историческим вопросам
Иллюстративное фото: флаги Украины и Польши (poland.gov.pl)

Страны не должны давить друг на друга

Министерство иностранных дел надеется, что сотрудничество Украины и Польши по историческим вопросам будет базироваться на партнерских и дружеских отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает "Радио Свобода".

В частности он отметил, что в истории отношений двух стран есть и положительные, и трагические страницы, которые требуют научных исследований.

"Мы должны сравнивать нашу историю с настоящим, делать определенные выводы, чтобы не повторять трагические ее страницы. Мы должны иметь равноправный диалог и взаимное уважение, мы не должны давить друг на друга разными фактами или попытками реализовать свои интересы за счет другого. Должны выходить на решение отдельных вопросов с доверием, которое надо выстраивать, с открытостью и готовностью идти навстречу друг к другу", - подчеркнул Боднар на открытии международной научной конференции по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Украиной (УНР) и Польшей.

Как известно, 1 сентября состоялся визит президента Украины в Польшу, на котором украинская сторона сообщила о достижении прорыва в контексте исторических вопросов.

В свою очередь Польша заявила о позитивных сигналах со стороны Украины. Глава Министерства иностранных Польши Яцек Чапутович надеется на смену украинской позиции относительно запрета на проведение эксгумации поляков.

Украина подтвердила готовность Польши восстановить эксгумацию В Польше ожидают разблокировки процедуры эксгумации погибших в Украине граждан
Новости Украины Польша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь