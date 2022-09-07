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МИД назвал истинную причину газового шантажа Путина и это не из-за санкций

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Киев, Среда 07 сентября 2022 14:45
МИД назвал истинную причину газового шантажа Путина и это не из-за санкций Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сокращение поставок российского газа в Европу является этапом гибридной войны, который запланировал Путин. Никакой привязки к санкциям в этом нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"Российская пропаганда идет полным ходом, угрожая Европе морозной зимой. Путин переходит к следующему этапу гибридной войны: подрывает стабильность европейских домохозяйств. Не вводите себя в заблуждение, сокращения поставок газа Россией не имеют ничего общего с санкциями. Это заранее спланировано", - написал Николенко.

Отметим, сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен при этом вспомнив выражение "Мерзни, мерзни, волчий хвост".

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" планировала остановить экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" с 31 августа по 3 сентября, но 2 сентября газопровод полностью остановили якобы из-за утечки масла и необходимость ремонта.

Впоследствии в СМИ сообщили, что "Газпром" все же возобновил работу трубопровода после ремонта.

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