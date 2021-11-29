МИД назвал численность российских войск возле Украины

"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находится более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тысяч военных", - сказал министр.

Кулеба отметил, что эта цифра включает в себя российских военных, которые находятся в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Глава МИД подчеркнул, что Москва отказывается объяснить свои действия возле границы Украины, в Крыму и ОРДЛО.

По его словам, эти военные силы России находятся на границе с Украиной в весны текущего года. За последние месяцы Москва фактически не отвела их, несмотря на заявления.

Кулеба напомнил, что Украина, Германия и Франция выступали за готовность начать переговоры с Россией в рамках нормандского формата. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров избегает таких встреч.