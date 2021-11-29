МЗС назвало чисельність російських військ біля України

"Росія розмістила численне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Вона мати в собі танки, артилерію, повітряні і військово-морські сили. Там знаходиться понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тисяч військових", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що ця цифра мати в собі російських військових, які знаходяться в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Глава МЗС підкреслив, що Москва відмовляється пояснити свої дії біля кордону України, в Криму і ОРДЛО.

За його словами, ці військові сили Росії знаходяться на кордоні з Україною в весни поточного року. За останні місяці Москва фактично не відвела їх, незважаючи на заяви.

Кулеба нагадав, що Україна, Німеччина і Франція виступали за готовність почати переговори з Росією в рамках нормандського формату. Однак міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уникає таких зустрічей.