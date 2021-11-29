МЗС назвало чисельність російських військ біля України
Росія розмітила біля кордону України, в окупованому Криму та на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань. У них налічується близько 115 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Росія розмістила численне військове угруповання в регіонах біля державного кордону України. Вона мати в собі танки, артилерію, повітряні і військово-морські сили. Там знаходиться понад 40 батальйонних тактичних груп, до складу яких входить 115 тисяч військових", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що ця цифра мати в собі російських військових, які знаходяться в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Глава МЗС підкреслив, що Москва відмовляється пояснити свої дії біля кордону України, в Криму і ОРДЛО.
За його словами, ці військові сили Росії знаходяться на кордоні з Україною в весни поточного року. За останні місяці Москва фактично не відвела їх, незважаючи на заяви.
Кулеба нагадав, що Україна, Німеччина і Франція виступали за готовність почати переговори з Росією в рамках нормандського формату. Однак міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уникає таких зустрічей.
Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії.
Зазначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі агресії проти України