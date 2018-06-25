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МИД направил РФ срочную ноту для доступа Денисовой к украинским политзаключенным

НовостиПолитика    25.06.2018 - 11:48
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

Сообщалось, что Денисова в очередной раз обратилась к РФ для посещения политзаключенных

Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило срочную ноту Российской Федерации (РФ) по обеспечению беспрепятственного допуска Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Прислали срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Л. Денисовой к украинским политзаключенным в РФ", - написала она.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к Российской Федерации с просьбой обеспечить омбудсмену Людмиле Денисовой доступ к украинским политзаключенным в РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе летней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня в Страсбурге (Франция), пройдут дебаты по украинским политзаключенным, которых удерживают в Российской Федерации.

Также сообщалось, что Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации (РФ) Владимира Путина о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

МИД требует у России обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным В ПАСЕ пройдут дебаты об украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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