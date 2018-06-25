МЗС надіслав РФ термінову ноту щодо доступу Денісової до українських політв'язнів

Повідомлялось, що Денісова в черговий раз звернулась до РФ щодо відвідування політв'язнів Кремля

Міністерство закордонних справ України (МЗС) надіслало термінову ноту Російській Федерації (РФ) щодо забезпечення безперешкодного допуску Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до українських політв'язнів. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л. Денісової до українських політв'язнів в РФ", - написала вона.

Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л.Денісової до українських політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 25, 2018

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернулось до Російської Федерації з проханням забезпечити омбудсмену Людмилі Денісовій доступ до українських політв’язнів в РФ.

Раніше повідомлялося, що в ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації.

Також повідомлялося, що Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова.