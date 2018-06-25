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Інтерв'ю

МЗС надіслав РФ термінову ноту щодо доступу Денісової до українських політв'язнів

НовиниПолітика    25.06.2018 - 11:48
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-Україна)

Повідомлялось, що Денісова в черговий раз звернулась до РФ щодо відвідування політв'язнів Кремля

Міністерство закордонних справ України (МЗС) надіслало термінову ноту Російській Федерації (РФ) щодо забезпечення безперешкодного допуску Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до українських  політв'язнів. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л. Денісової до українських  політв'язнів в РФ", - написала вона.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернулось до Російської Федерації з проханням забезпечити омбудсмену Людмилі Денісовій доступ до українських політв’язнів в РФ.

Раніше повідомлялося, що в ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації.

Також повідомлялося, що Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова.

МЗС вимагає у Росії запезпечити доступ Денісовій до українських політв'язнів У ПАРЄ пройдуть дебати щодо українських політв'язнів в РФ
Теги публікації: МЗС, Російська Федерація, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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