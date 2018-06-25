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У ПАРЄ пройдуть дебати щодо українських політв'язнів в РФ

НовиниПолітика    25.06.2018 - 10:02
Фото: Володимир Ар'єв (facebook.com)
Фото: Володимир Ар'єв (facebook.com)

Дебати заплановані на четвер, 28 червня

В ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації. Про це написав голова постійної делегації Верховної ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв у своєму Тwitter.

"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі в четвер вранці", - написав Ар'єв.

На офіційному сайті Асамблеї також йдеться про те, була пропозиція обговорити долю українських політв'язнів в Росії.

Відзначимо, в Страсбурзі (Франція) сьогодні, 25 червня, стартує літня сесія ПАРЄ, на якому буде обраний новий президент Асамблеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська делегація в ПАРЄ буде розмовляти з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова.

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Теги публікації: ПАРЄ, Російська Федерація, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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