У ПАРЄ пройдуть дебати щодо українських політв'язнів в РФ

Дебати заплановані на четвер, 28 червня

В ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації. Про це написав голова постійної делегації Верховної ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв у своєму Тwitter.

"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі в четвер вранці", - написав Ар'єв.

Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі в четвер вранці. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) June 25, 2018

На офіційному сайті Асамблеї також йдеться про те, була пропозиція обговорити долю українських політв'язнів в Росії.

Відзначимо, в Страсбурзі (Франція) сьогодні, 25 червня, стартує літня сесія ПАРЄ, на якому буде обраний новий президент Асамблеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська делегація в ПАРЄ буде розмовляти з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова.