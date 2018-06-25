МЗС вимагає у Росії запезпечити доступ Денісовій до українських політв'язнів

За словами омбудсмена, "РФ переконує світ, що з політв'язнями все гаразд"

Міністерство закордонних справ України (МЗС) в черговий раз звернулось до Російської Федерації (РФ) з проханням забезпечити омбудсмену Людмилі Денісовій доступ до українських політв’язнів в РФ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

"Інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова та Володимира Балуха, досить суперечлива: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші і набирають вагу. У відеозв'язку з Олегом відмовили. Фото не надають", - зазначила омбудсмен.

Також зазначається, що російська сторона "постійно переконує світ, що з ними все гаразд".

"Втім, їхні адвокати говорять протилежне. Все це викликає велике занепокоєння і недовіру! Я маю на власні очі побачити Олега Сенцова та Володимира Балуха, які продовжують голодування. Маю зустрітися із Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Романом Сущенком", - заявила Денісова.

"Вимагаю від Росії терміново надати мені допуск до українських політв'язнів!", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації.

Також повідомлялося, що Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова.