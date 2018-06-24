Генсек Ради Європи офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова

У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд завтра, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії. Про це повідомив заступник генсека РЄ Даніель Гольтген, пише DW.

"В понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив Гольтген.

За його словами, Ягланд як керівник Ради Європи має право це зробити у відповідності з Європейською конвенцією з прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська делегація в ПАРЄ на наступному тижні у Страсбурзі буде розмовляти з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова.

Раніше Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова.

У свою чергу сам Сенцов заявив, що ніколи не буде просити у президента РФ Володимира Путіна про помилування.