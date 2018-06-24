Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Генсек Ради Європи офіційно попросить Путіна звільнити Сенцова

НовиниПолітика    24.06.2018 - 13:54
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд завтра, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії. Про це повідомив заступник генсека РЄ Даніель Гольтген, пише DW.

"В понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив Гольтген.

За його словами, Ягланд як керівник Ради Європи має право це зробити у відповідності з Європейською конвенцією з прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська делегація в ПАРЄ на наступному тижні у Страсбурзі буде розмовляти з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова.

Раніше Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування Сенцова.

У свою чергу сам Сенцов заявив, що ніколи не буде просити у президента РФ Володимира Путіна про помилування.

Трамп може зустрітися з Путіним "у недалекому майбутньому", - Помпео Українська делегація у ПАРЄ обговорить з Янгландом прохання про помилування Сенцова
Теги публікації: Олег Сенцов, Турбьерн Ягланд, помилование, Володимир Путін, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся