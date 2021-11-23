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МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату

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Вильнюс, Вторник 23 ноября 2021 15:51
МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату Фото: МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Беларуси (ostrovets)
Автор: Анастасия Рокитна

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Беларуси. Ноту вручили из-за планов Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других странах региона.

"Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года", - говорится в сообщении.

Напомним, первый энергоблок Белорусской атомной электространции в июне был включен в объединенную энергосистему страны.

После этого Литва прекратила импорт электричества из Беларуси через свои электросети.

Также РБК-Украина сообщало, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.

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