МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату
МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Беларуси. Ноту вручили из-за планов Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других странах региона.
"Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года", - говорится в сообщении.
Напомним, первый энергоблок Белорусской атомной электространции в июне был включен в объединенную энергосистему страны.
После этого Литва прекратила импорт электричества из Беларуси через свои электросети.
Также РБК-Украина сообщало, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.