МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Беларуси. Ноту вручили из-за планов Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ведомства .

В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других странах региона.

"Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года", - говорится в сообщении.