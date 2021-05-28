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МЗС Литви прокоментувало висилку своїх дипломатів з Білорусі

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Вільнюс, П'ятниця 28 травня 2021 22:13
МЗС Литви прокоментувало висилку своїх дипломатів з Білорусі Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Україна

Співробітники посольства Литви, яких сьогодні Білорусь оголосила персонами нон грата, не займалися будь-якою діяльністю, яка не відповідала б їх дипломатичному статусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

"Міністерство закордонних справ Литви звертає увагу на те, що висилаються дипломати ніколи не займалися діяльністю, яка не узгоджувалася б зі статусом дипломата", - йдеться в повідомленні.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві Литви засудили рішення Білорусі вислати литовських дипломатів і висловили надію, що білоруська влада "змінить свою неадекватну поведінку і нарешті прислухаються до закликів західної спільноти припинити репресії проти білоруського громадянського суспільства в Білорусі".

Нагадаємо, сьогодні МЗС Литви оголосив, що висилає двох Білоруських дипломатів. За словами глави зовнішньополітичного відомства Габріелюса Ландсбергіса, з Литви висилають двох співробітників білоруських спецслужб, які прикривалися дипломатами.

У свою чергу Білорусь оголосила про відповідні заходи і вислала двох співробітників посольства Латвії. При цьому в МЗС Білорусі зазначили, що литовські дипломати вислані з країни, оскільки ведуть несумісну зі статусом дипломатичного співробітника діяльність.

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