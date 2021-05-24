МИД Литвы призвал своих граждан не посещать Беларусь

Министерство иностранных дел Литвы призвало своих граждан не посещать Беларусь. Такое решение было принято после принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как говорится в сообщении МИД, с учетом возникающей в этой связи угрозой безопасности и жизни министерство настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики - покинуть эту страну.

Отметим, в Литве начали расследование инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair. Прокуратура открыла уголовное дело, а власти сделали заявление.