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МИД Литвы призвал своих граждан не посещать Беларусь

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Минск, Понедельник 24 мая 2021 15:10
МИД Литвы призвал своих граждан не посещать Беларусь Фото: МИД Литвы рекомендовал согражданам покинуть Беларусь (urm lt)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Литвы призвало своих граждан не посещать Беларусь. Такое решение было принято после принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Как говорится в сообщении МИД, с учетом возникающей в этой связи угрозой безопасности и жизни министерство настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики - покинуть эту страну.

Отметим, в Литве начали расследование инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair. Прокуратура открыла уголовное дело, а власти сделали заявление.

Напомним, НАТО требует международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Ранее сообщалось, что ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Отметим, Международная организация гражданской авиации получила запрос на приостановление полетов над Беларусью.

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