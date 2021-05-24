МЗС Литви закликало своїх громадян не відвідувати Білорусь
Фото: МЗС Литви рекомендувало співгромадянам покинути Білорусь (urm lt)
Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян не відвідувати Білорусь. Таке рішення було прийнято після примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську і затримання творця Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.
Як йдеться в повідомленні МЗС, з урахуванням загрози безпеці і життю, яка починає виникати, міністерство настійно рекомендує громадянам Литви не їхати в Республіку Білорусь, а громадянам Литовської Республіки, які там знаходяться, покинути цю країну.
Зазначимо, в Литві почали розслідування інциденту з вимушеною посадкою пасажирського літака компанії Ryanair. Прокуратура відкрила кримінальну справу, а влада зробила заяву.