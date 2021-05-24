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МЗС Литви закликало своїх громадян не відвідувати Білорусь

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 15:10
МЗС Литви закликало своїх громадян не відвідувати Білорусь Фото: МЗС Литви рекомендувало співгромадянам покинути Білорусь (urm lt)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян не відвідувати Білорусь. Таке рішення було прийнято після примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську і затримання творця Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.

Як йдеться в повідомленні МЗС, з урахуванням загрози безпеці і життю, яка починає виникати, міністерство настійно рекомендує громадянам Литви не їхати в Республіку Білорусь, а громадянам Литовської Республіки, які там знаходяться, покинути цю країну.

Зазначимо, в Литві почали розслідування інциденту з вимушеною посадкою пасажирського літака компанії Ryanair. Прокуратура відкрила кримінальну справу, а влада зробила заяву.

Нагадаємо, НАТО вимагає міжнародного розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Зазначимо, Міжнародна організація цивільної авіації отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю.

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